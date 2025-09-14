Encabeza Víctor Castro el arranque de la Copa Pacífico Norte en Punta Abreojos

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó en Punta Abreojos, Mulegé, el disparo de arranque del torneo de pesca “Campo René 2025”, que abre la Copa Pacífico Norte. En la competencia participan 77 pescadores y 20 embarcaciones.

Castro Cosío destacó que estos torneos fortalecen la vida comunitaria y promueven la convivencia familiar. Además, fomentan la participación de niñas y niños en actividades recreativas.

El evento forma parte de la estrategia del Gobierno del Estado y del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR). Su objetivo es impulsar el turismo de pesca deportiva y el desarrollo de las comunidades costeras.

Leer más: Tormenta tropical Mario recupera fuerza y podría dejar lluvias en Los Cabos

El mandatario subrayó que el torneo simboliza unidad familiar y compromiso social. Reconoció el trabajo de las sociedades cooperativas de Punta Abreojos y Progreso, que mantienen la esperanza de un mejor futuro para la región.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento