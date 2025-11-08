Copa Pazífica Los Cabos 2025 fomenta valores y prevención de la violencia en juventudes

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizó la primera edición de la Copa Pazífica Los Cabos 2025 el pasado 7 de noviembre en el estadio Don Koll de Cabo San Lucas. El evento reunió a estudiantes de secundaria en actividades diseñadas para reforzar la convivencia y la prevención de la violencia.

El torneo intersecundarias buscó fortalecer los vínculos entre juventudes e instituciones públicas. Cada plantel participó acompañado por una dirección o corporación municipal, con el propósito de fomentar la confianza, el trabajo en equipo y una cultura de paz.

Tomaron parte la Secundaria Técnica 16, Técnica 18, Técnica 19, Técnica 25, Técnica 35, Moisés Sáenz Garza, José Antonio Mijares e Instituto Gauss Euler. La Copa Pazífica Los Cabos 2025 contó además con la presencia de autoridades municipales, quienes acudieron en representación del Ayuntamiento.

Durante su mensaje, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Los Cabos, Brisa Celeste Gastélum Apodaca, sostuvo que esta iniciativa representa un esfuerzo conjunto para reforzar valores entre las juventudes. Destacó el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez para realizar esta primera edición de la Copa Pazífica Los Cabos 2025.

SIPINNA Los Cabos agradeció el apoyo de Los Cabos Children’s Foundation, patrocinadores, INDEM y PGJE, quienes facilitaron logística, arbitraje y el uso de instalaciones deportivas.

Después de siete encuentros, la Secundaria Técnica 25 obtuvo el primer lugar acompañada por Zofemat. La Secundaria José Antonio Mijares logró el segundo sitio junto a la Policía Estatal, mientras que la Secundaria Técnica 35 consiguió el tercer lugar con el acompañamiento de la Marina Nacional.

El Ayuntamiento de Los Cabos afirmó que este torneo contribuye a entornos escolares seguros y promueve actividades que impulsan la convivencia, la empatía y la prevención de la violencia entre niñas, niños y adolescentes.