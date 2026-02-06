Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

Coparmex alerta afectaciones a negocios por obras de Fonatur en Los Cabos

Coparmex Los Cabos advirtió que las obras del paso a desnivel de Fonatur han reducido el flujo turístico, generando pérdidas económicas y el cierre de negocios.
6 febrero, 2026
Paso a desnivel afectaciones económicas

Foto: Luis Castrejón

El Centro Empresarial Coparmex Los Cabos advirtió que las obras de Fonatur correspondientes al paso a desnivel de Fonatur en Los Cabos ya generan afectaciones a negocios locales, principalmente por la disminución del flujo turístico y de transeúntes en la zona.

De acuerdo con el organismo empresarial, el impacto de obras públicas en Los Cabos ha sido directo en comercios que dependen del consumo de visitantes, como restaurantes y servicios turísticos, provocando pérdidas económicas por obras en Los Cabos e incluso el cierre de negocios en Los Cabos.

Aunque Coparmex Los Cabos no dio a conocer cifras específicas, señaló que el panorama se ha complicado conforme avanza la construcción del paso a desnivel Fonatur, afectando principalmente al sector restaurantero y a las pequeñas y medianas empresas de la zona.

En este contexto, el presidente del Centro Empresarial, Héctor Segovia Tavera, lamentó que ya se observan consecuencias visibles en la economía local.

“Lamentablemente me ha tocado ver el cierre de restaurantes en Los Cabos a final de año y a principios de 2026. Muchos han tenido que reducir operaciones o cerrar. Mucho de ello es la obra que tenemos por parte de Fonatur”, expresó.

De acuerdo con el Centro SICT en Baja California Sur, la obra registra un avance superior al 70 %, por lo que se estima que el avance de obras de Fonatur en Los Cabos permitiría concluir el proyecto antes de lo previsto.

No obstante, comerciantes y empresarios señalaron que, aunque el proyecto beneficiará el flujo vehicular, actualmente existe una crisis en comercios de Los Cabos, derivada del impacto al turismo en Los Cabos y de las obras viales que afectan al comercio.

