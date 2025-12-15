Coparmex alerta por alza de impuestos estatales y advierte riesgo para inversión y empleo en México

El sector empresarial encendió alertas ante el aumento generalizado de impuestos estatales en el país, una tendencia que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), amenaza con frenar el crecimiento económico, debilitar la competitividad regional y desalentar la inversión en un momento clave para el desarrollo productivo de México.

El diagnóstico del organismo es contundente: de los 32 estados de la República, en 31 se contemplan incrementos a gravámenes existentes o la creación de nuevos impuestos dentro de sus Paquetes Económicos Estatales. Este escenario, advirtió Coparmex, impacta de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas, al tiempo que presiona a compañías medianas y grandes que operan en mercados altamente competitivos.

Uno de los principales focos de preocupación es el Impuesto Sobre Nómina (ISN), al que el organismo empresarial identifica como un factor determinante en las decisiones de contratación formal. Actualmente, 27 entidades mantienen tasas iguales o menores al 3 por ciento, umbral que Coparmex considera clave para no perder atractivo frente a otras regiones del país y del extranjero.

El presidente del organismo, Juan José Sierra Álvarez, subrayó que elevar el ISN por encima de ese nivel coloca a los estados en una clara desventaja, justo cuando México compite por captar inversiones asociadas al T-MEC y al proceso de relocalización de cadenas productivas, conocido como nearshoring, cuya relevancia se intensificará rumbo a la revisión del tratado en 2026.

A partir de un sondeo entre sus 71 Centros Empresariales, Coparmex detectó incrementos directos al ISN en entidades como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con ajustes que van de tasas del 2 al 3 por ciento o del 3 al 4 por ciento, una carga adicional que incide de forma inmediata en los costos laborales.

En otros estados como Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, el organismo identificó una estrategia distinta: mantener sin cambios el ISN, pero compensar con nuevos gravámenes locales, ajustes al impuesto predial, contribuciones sectoriales o mayores cargas administrativas, con el objetivo de elevar la recaudación para el siguiente ejercicio fiscal.

Coparmex cuestionó que estos incrementos se planteen sin una evaluación previa de la eficiencia del gasto público ni una ruta clara de impacto económico. El patrón, señaló, se repite en distintos paquetes fiscales estatales y municipales, donde se proponen alzas sin medir su efecto en la inversión, la competitividad y el empleo formal.

Si bien reconoce que los gobiernos estatales enfrentan una reducción de transferencias federales y mayores responsabilidades financieras, el organismo advirtió que las empresas ya cargan con una fiscalización creciente y con costos adicionales que no forman parte de su actividad principal, como seguridad, salud, transporte e infraestructura básica.

Ante este panorama, el sindicato patronal llamó a que los presupuestos estatales prioricen servicios públicos de calidad, infraestructura de largo plazo y proyectos estratégicos que impacten directamente en la productividad y el bienestar regional. Además, insistió en ampliar la base de contribuyentes y garantizar plena transparencia en el uso de los recursos antes de imponer nuevas cargas a quienes generan empleo formal.

