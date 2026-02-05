Coparmex Los Cabos pide incentivos fiscales ante posible reducción de jornada laboral

Ante la discusión sobre la posible reducción de la jornada laboral en México, el Centro Empresarial Coparmex Los Cabos expresó su apoyo a la contratación de más personal, pero destacó la importancia de analizar los efectos sobre la productividad y los costos operativos de las empresas.

En entrevista, Héctor Segovia Tavera, presidente de Coparmex Los Cabos, señaló que la medida podría generar un incremento en las nóminas y que, para que sea viable, se requiere la implementación de incentivos fiscales.

“El tener que contratar más personas, claro que estamos de acuerdo en contratar más personas. Si habrá un incremento en las nóminas, requerimos un incentivo fiscal, ya que al final el que pagará el aumento será el consumidor”, explicó Segovia Tavera.

El líder empresarial puntualizó que la postura de Coparmex Los Cabos busca equilibrar la creación de empleo con la productividad empresarial, garantizando que los ajustes en la jornada laboral no afecten la competitividad del sector ni eleven los costos para la ciudadanía.

