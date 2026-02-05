Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 5 de Febrero, 2026
Los Cabos

Coparmex Los Cabos pide incentivos fiscales ante posible reducción de jornada laboral

Coparmex Los Cabos advierte que la reducción de la jornada laboral podría aumentar costos y pide incentivos fiscales para mantener la productividad.
5 febrero, 2026
Jornada Laboral Coparmex

Foto: Luis Castrejón

Ante la discusión sobre la posible reducción de la jornada laboral en México, el Centro Empresarial Coparmex Los Cabos expresó su apoyo a la contratación de más personal, pero destacó la importancia de analizar los efectos sobre la productividad y los costos operativos de las empresas.

En entrevista, Héctor Segovia Tavera, presidente de Coparmex Los Cabos, señaló que la medida podría generar un incremento en las nóminas y que, para que sea viable, se requiere la implementación de incentivos fiscales.

“El tener que contratar más personas, claro que estamos de acuerdo en contratar más personas. Si habrá un incremento en las nóminas, requerimos un incentivo fiscal, ya que al final el que pagará el aumento será el consumidor”, explicó Segovia Tavera.

El líder empresarial puntualizó que la postura de Coparmex Los Cabos busca equilibrar la creación de empleo con la productividad empresarial, garantizando que los ajustes en la jornada laboral no afecten la competitividad del sector ni eleven los costos para la ciudadanía.

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

