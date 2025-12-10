Coparmex Los Cabos analiza el impacto de la “cuesta de enero” tras incremento al salario mínimo

Con el inicio de un nuevo año, los empresarios de Los Cabos evalúan el posible impacto de la denominada “cuesta de enero” en sus operaciones, ante el reciente incremento al salario mínimo y la expectativa de reformas fiscales que podrían afectar la economía local durante los primeros meses de 2026.

Héctor Segovia Tavera, presidente del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos, señaló que la actualización al salario mínimo, que finalmente quedó en un 13%, era un tema esperado por el sector empresarial. Además, destacó que las reformas fiscales y legales serán determinantes para la estabilidad de los negocios.

“Es algo que estábamos esperando, de hecho ya esperábamos el incremento al salario mínimo del 15%, ya vimos que quedó en un 13%. Vamos a ver cómo vienen las reformas fiscales, las reformas que se centran en el estado de derecho. Si tenemos certeza con estos temas y nos enfocamos al tema fiscal, esperemos que esta cuesta de enero no sea tan complicada”, indicó Segovia Tavera.

Coparmex Los Cabos enfatizó que contar con certeza jurídica y fiscal permitirá que los negocios puedan planificar sus gastos y operaciones sin sufrir un impacto excesivo en los primeros meses del 2026. Según Coparmex, la cuesta de enero no solo se relaciona con el aumento salarial, sino también con mayores costos en servicios, insumos y obligaciones fiscales que se concentran en este periodo.