Coparmex señala que no es el momento propicio para reducir la jornada laboral

Héctor Segovia Tavera, presidente del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos, se pronunció recientemente sobre las implicaciones de las reformas laborales en México, destacando que, a pesar del compromiso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por mejorar las condiciones laborales y dignificar el empleo, las reformas propuestas no son viables en el actual contexto económico del país.

Segovia Tavera expresó que, si bien las reformas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la posible duplicación del aguinaldo son bien intencionadas, no considera que sea el momento adecuado para implementarlas, dado el panorama de incertidumbre económica que enfrenta el país.

“Yo te diría que Coparmex está comprometido con el tema de dignificar el empleo en todos los sentidos. Pero si queremos alzar la voz, y mencionar que no consideramos que no sea el momento propicio para llevar a cabo reformas laborales, si contamos con una incertidumbre en el tema económico del país; esto es una realidad. Hace poco tuvimos la reforma de las vacaciones y no solo es la jornada laboral, también tenemos una reforma para que se busque duplicar el aguinaldo”.