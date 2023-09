COPARMEX aboga por la productividad y no solo reducir las horas laborales

La iniciativa de ley para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales continúa generando incertidumbre en los sectores productivos. El sector empresarial nacional, incluyendo la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Los Cabos, se opone a la medida debido a su posible impacto negativo en los ingresos de las empresas, especialmente después de la crisis de Covid-19.

La confederación enfatiza que la propuesta legislativa no solo debería reducir las horas laborales, sino también aumentar los salarios y aguinaldos, así como crear un ambiente de productividad y bienestar para los trabajadores, según explicó Arandi Torres, representante de dicho sindicato patronal en una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México.

“Tenemos que recordar nosotros como empresarios, y a la sociedad en general que no solo es estar subiendo el salario mínimo, no es solo dar doble aguinaldo, bajar las horas de trabajo; no es horas de trabajo, es productividad. Por su puesto que, entre 35 y 40 horas, una persona puede ser altamente productiva, todo esto depende de sus capacidades, capacitación, de su disposición, no de estar horas sentado y probablemente dejando pasar el tiempo. Por supuesto que queremos que las personas sean el centro de nuestro bienestar y que sus familias disfruten de un tiempo de calidad”.