Copropietario de Miss Universo continuará en libertad durante la investigación

Un juez federal otorgó un amparo al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, lo que suspendió la orden de aprehensión que pesaba en su contra y abrió la puerta para que colabore con las autoridades como testigo colaborador en una investigación penal.

La medida fue confirmada tras una audiencia en la que la defensa de Rocha Cantú presentó el recurso de amparo. Con esta resolución, se detiene temporalmente cualquier acción de detención mientras se resuelve de fondo la petición del empresario.

El juez consideró que existen elementos para proteger los derechos de Rocha Cantú mientras se revisa la legalidad de la orden de aprehensión y otros actos procesales, sustentando su decisión en criterios constitucionales del debido proceso.

La decisión judicial frena de manera provisional cualquier intento de detención mientras se analiza la legalidad de los actos reclamados. En paralelo, Rocha Cantú aceptó colaborar con las autoridades como testigo colaborador, figura que implica aportar información relevante dentro de la investigación en curso.

De acuerdo con el proceso, la Fiscalía podrá integrar los datos que el empresario proporcione al expediente, mientras el juez de amparo determina si la suspensión se convierte en definitiva.

El caso permanece abierto y su desarrollo dependerá tanto del avance de la investigación como del cumplimiento de los compromisos asumidos por Rocha Cantú en su calidad de colaborador.

