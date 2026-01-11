Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 11 de Enero, 2026
Nacional

Copropietario de Miss Universo continuará en libertad durante la investigación

Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, enfrentará el proceso en libertad luego de una decisión judicial que le permite continuar como testigo colaborador de la FGR.
11 enero, 2026
Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Un juez federal otorgó un amparo al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, lo que suspendió la orden de aprehensión que pesaba en su contra y abrió la puerta para que colabore con las autoridades como testigo colaborador en una investigación penal.

La medida fue confirmada tras una audiencia en la que la defensa de Rocha Cantú presentó el recurso de amparo. Con esta resolución, se detiene temporalmente cualquier acción de detención mientras se resuelve de fondo la petición del empresario.

El juez consideró que existen elementos para proteger los derechos de Rocha Cantú mientras se revisa la legalidad de la orden de aprehensión y otros actos procesales, sustentando su decisión en criterios constitucionales del debido proceso.

La decisión judicial frena de manera provisional cualquier intento de detención mientras se analiza la legalidad de los actos reclamados. En paralelo, Rocha Cantú aceptó colaborar con las autoridades como testigo colaborador, figura que implica aportar información relevante dentro de la investigación en curso.

De acuerdo con el proceso, la Fiscalía podrá integrar los datos que el empresario proporcione al expediente, mientras el juez de amparo determina si la suspensión se convierte en definitiva.

El caso permanece abierto y su desarrollo dependerá tanto del avance de la investigación como del cumplimiento de los compromisos asumidos por Rocha Cantú en su calidad de colaborador.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

EtiquetasFGRMiss Universo
