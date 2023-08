Corcholatas cerraron giras en busca de la Coordinación de la 4T

Los seis aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de Cuarta Transformación cerraron su gira por las diferentes ciudades del país, en la espera de las encuestas que habrá de definir a quien habrá de representar a Morena en las elecciones del 2024 en las que se contendrá pro la presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum dijo que es tiempo de las mujeres

Claudia Sheinbaum finalizó su travesía a lo largo de la nación en Veracruz, poniendo énfasis en la relevancia de la Cuarta Transformación y el rol esencial de las mujeres en este desarrollo. Resaltó la imperiosa importancia de integridad y firmeza para continuar edificando un futuro mejor para México

“El pueblo quiere que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México, quiere honestidad, convicción, capacidad, y también, es algo que se mueve como una ola en todo el país y que entusiasma a todas las generaciones”.

Marcelo Ebrard aseguró que él ganará las encuestas

El excanciller Marcelo Ebrard, aspirante a dirigir la defensa de la Cuarta Transformación en 2024, cerró su campaña en la Arena Ciudad de México, acompañado de su esposa; aseguró que él representa a más de 20 millones de mexicanos, por lo que dijo ganará la encuesta el próximo seis de septiembre.

“Aquí, las personas que están vienen porque son libres, están convencidas y comprometidas, y por eso les vamos a ganar, porque con la voluntad libre nadie puede. Hoy iniciamos el camino para ganar las elecciones del 2024 para defender la 4T”.

Adán Augusto López realizó un llamado a la unidad

Adán Augusto López Hernández, en su última reunión pública en el marco de sus trayectos dentro del proceso interno de Morena y sus aliados, manifestó su disposición para continuar conforme a las directrices del pueblo, mientras emitió un nuevo llamamiento a los demás contendientes para conservar la unidad.

“Aquí los exhortó: vamos juntos. Nos necesitamos todos. No podemos darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo. Estamos unidos, porque el pueblo de México es el que nos mandata”.

Ricardo Monreal aseguró que la competencia interna fue desigual

Ricardo Monreal, quien aspira a convertirse en Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, al realizar un acto de clausura en línea con una concurrencia de 10 mil seguidores, afirmó que la competencia interna fue desigual, dispar e inequitativa.

“Cierto, esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa, bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y en la vía pública, pero aun así, fue más fuerte mi sentimiento por la unidad, por mantener cohesionado al movimiento, y no poner en riesgo lo que hasta ahora hemos logrado”.

Manuel Velasco pidió a sus contendientes ser privilegiada la unidad

Manuel Velasco, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la coordinación de la defensa de la 4T, llamó a sus contendientes a priorizar el proyecto y conservar la cohesión por encima de sus metas individuales.

“Desde aquí los convoco a que privilegiemos el proyecto por encima de las aspiraciones personales, que nos mantengamos unidos, si nos mantenemos unidos no tengo la menor duda de que este es el proyecto ganador (…). Aprendamos de las lecciones de las recientes elecciones de Coahuila y del Estado de México.

Gerardo Fernández Noroña Criticó que no se encuestara viviendas con algún tipo de propaganda política

Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, llevó a cabo una rueda de prensa antes de su asamblea informativa, en la cual criticó la decisión del Comité Nacional de Morena de imponer restricciones al desarrollo de encuestas, excluyendo la realización de este ejercicio demoscópico en hogares con pancartas o carteles en apoyo a alguno de los seis competidores en la contienda.

“Pues es absurdo, o sea que, si tienen algo de Morena, se van a la casa de los paniaguados, que no tienen propaganda, o se van a casa de los priistas, o sea, es abierta. Pero plantear que hay un sesgo… haber en una casa pueden tener propaganda de cualquiera de los seis aspirantes a la coordinación nacional, y a lo mejor quien salga a recibir a los encuestadores, pues no le va a ninguno, o es de la oposición, o no le va al que tiene la propaganda en la casa, y ellos salen con ese absurdo, de que eso sesga”.