Corea del Norte reafirma su poder nuclear y lo declara irreversible

Corea del Norte aseguró que su estatus como potencia nuclear está “consagrado de forma permanente” en su legislación y calificó su condición de “irreversible”. La declaración criticó a Estados Unidos por exigir la desnuclearización del país y cuestionó la autoridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Críticas a Estados Unidos y al OIEA

En un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA, la misión norcoreana ante la ONU denunció que Estados Unidos cometió “una grave provocación política” al considerar ilegal su arsenal nuclear.

El texto destacó que el OIEA “no tiene ni la autoridad legal ni la justificación moral para interferir en los asuntos internos de un Estado con armas nucleares”. Corea del Norte ha mantenido relaciones limitadas con el organismo desde hace más de 30 años.

Corea del Norte se retiró del OIEA en 1994, tras un enfrentamiento por inspecciones nucleares, alegando que Estados Unidos buscaba infringir su soberanía a través del organismo. Desde entonces, Pyongyang ha desarrollado su programa nuclear sin supervisión internacional directa.

Kim Jong Un reafirma la política nuclear

La declaración coincide con la reciente visita del líder norcoreano, Kim Jong Un, a instalaciones de investigación de armas, donde prometió impulsar de manera simultánea la construcción de fuerzas nucleares y convencionales. Corea del Norte ha reiterado que nunca renunciará a su arsenal nuclear, consolidando su postura frente a la comunidad internacional.

Con información de la Agence France-Presse.

