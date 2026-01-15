Coreana, hermana, ya eres mexicana. Regalo de Año Nuevo en Neza se hace viral (Video)

Una joven coreana residente de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se volvió viral tras compartir que finalmente se siente una mexicana completa. Tras tres años de vivir en el país, Sobin, quien es una reconocida creadora de contenido, recibió un gesto de agradecimiento que marcó su integración definitiva a la cultura local. El detonante de su emoción fue recibir su primera bolsa para el mandado por parte de una vendedora de tamales.

El acontecimiento ocurrió en el marco de las celebraciones de Año Nuevo, una temporada donde los comercios locales suelen obsequiar detalles a sus clientes frecuentes. La joven coreana explicó a través de su cuenta de TikTok que este sencillo objeto, que portaba la publicidad del negocio, representaba para ella mucho más que un regalo material. Según sus palabras, este acto fue la confirmación de que ya no es vista como una extranjera, sino como parte de la comunidad.

Sobin relató en sus redes que, después de tres años de residencia, este detalle de su vendedora de confianza la conmovió profundamente. La influencer mencionó que, aunque parezca un objeto común para muchos, para alguien proveniente de Corea del Sur, simboliza la calidez y la aceptación del pueblo mexicano. El video rápidamente acumuló miles de reacciones de usuarios que celebraron su amor por las tradiciones del barrio.

La vida de esta creadora de contenido en Ciudad Nezahualcóyotl no es nueva para sus seguidores. Constantemente publica videos donde se le ve disfrutando de la gastronomía nacional, visitando tianguis o comiendo en mercados populares. A pesar de haber recorrido otros países de Latinoamérica como Colombia o Perú, la joven sostiene que el vínculo creado en el Estado de México es inigualable debido a la cercanía con la gente.

Este tipo de fenómenos digitales resalta el valor de las tradiciones de Año Nuevo en los barrios populares. La entrega de una bolsa para el mandado con el logo de un puesto de tamales es una práctica comercial que sobrevive al paso del tiempo y que, en este caso, sirvió como un puente cultural entre Corea del Sur y México. La joven reiteró que gestos tan pequeños son los que hacen que los extranjeros se enamoren del país.

Finalmente, la historia de Sobin en TikTok sigue sumando seguidores que encuentran en sus vivencias una mirada fresca y agradecida sobre lo cotidiano. La joven concluyó que se siente totalmente aceptada y agradecida por la hospitalidad que ha recibido desde que decidió mudarse a tierras mexiquenses, dejando claro que su corazón ya pertenece a México.

