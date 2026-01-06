María Corina Machado atribuye a Trump un papel decisivo y afirma que merece el Nobel de la Paz

María Corina Machado colocó a Donald Trump en el centro del nuevo relato político venezolano al afirmar que el expresidente estadounidense merece el Premio Nobel de la Paz, una declaración que elevó el tono del debate internacional tras la captura de Nicolás Maduro y reavivó las tensiones sobre el rumbo de una eventual transición en Venezuela.

La líder opositora sostuvo que el reconocimiento que recibió no debía interpretarse como un mérito personal, sino como una distinción al pueblo venezolano por un proceso político que, a su juicio, no habría sido posible sin la intervención directa de Trump, a quien atribuyó un rol determinante en el desenlace reciente del conflicto con el régimen chavista.

Durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Machado afirmó que decidió dedicarle el premio a Trump porque “en la historia quedará cómo derrotó una tiranía”, al considerar que los hechos ocurridos el sábado 3 de enero marcaron un punto de quiebre irreversible para el poder que ejercía Nicolás Maduro.

La opositora reveló que habló con Trump el mismo día en que se anunció el Premio Nobel de la Paz y que, aunque no fue un encuentro presencial, le expresó por teléfono su agradecimiento en nombre del pueblo venezolano por sus esfuerzos contra lo que calificó como un régimen narcoterrorista.

Estas declaraciones se producen en un contexto político complejo, marcado por el distanciamiento previo entre Machado y Trump, quien en el pasado cuestionó abiertamente la capacidad de la dirigente para liderar una transición política, al señalar que no contaba con el respaldo ni el respeto necesarios dentro de Venezuela.

De acuerdo con versiones periodísticas en Estados Unidos, ese quiebre estuvo relacionado con el descontento de Trump por no haber obtenido el Nobel de la Paz y por la falta de un rechazo público del reconocimiento por parte de Machado, un episodio que hoy cobra nueva relevancia a la luz de sus recientes declaraciones.

En la entrevista, Machado también abordó su inhabilitación política de cara a las elecciones presidenciales de 2024, al asegurar que dicha medida no impidió una derrota contundente del chavismo en las urnas, al tiempo que describió a la oposición como una fuerza golpeada por el exilio y la persecución.

Desde el exilio, la dirigente afirmó que su prioridad es regresar a Venezuela lo antes posible, al considerar que su presencia es clave para reorganizar a la oposición y atender asuntos urgentes, mientras descartó que figuras como Delcy Rodríguez puedan encabezar un proceso de transición creíble ante la comunidad internacional.

Machado cerró su intervención con un mensaje de confianza política, al asegurar que, si se convocan elecciones verdaderamente libres, la oposición venezolana obtendría una victoria superior al 90%, una afirmación que busca reforzar su liderazgo en un escenario aún cargado de incertidumbre.

