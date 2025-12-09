¿Se sabe algo de María Corina? La expectativa crece ante la entrega del Nobel de la Paz

En el marco de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, crece la expectativa sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en Oslo, tras meses en clandestinidad.

El director del Instituto Nobel confirmó que Machado aceptó asistir a la ceremonia programada para el próximo 10 de diciembre en Oslo, luego de contacto con la misma. Aunque la dirigencia del instituto se reserva los detalles de su traslado por razones de seguridad, la confirmación marca el cierre de la fase de especulaciones.

La posible presencia de María Corina en suelo noruego, tras permanecer oculta desde los comicios del 28 de julio de 2024, cuando denunciaron irregularidades electorales, adquiere un valor particular: la líder simboliza la lucha democrática en Venezuela y su aparición pública, de concretarse, representaría un acto de desafío político contra el actual régimen.

En ese contexto, la seguridad y el anonimato han sido prioridad para los organizadores, quienes aseguran que el protocolo de entrega se realizará sin modificaciones a pesar de las amenazas denunciadas desde Venezuela.

Ya han llegado a Oslo algunos allegados de la opositora, entre ellos miembros de su familia, así como altos mandatarios latinoamericanos invitados a la ceremonia, lo que refuerza la expectativa diplomática y mediática.

Las reacciones desde Caracas y desde el entorno internacional han sido intensas: mientras simpatizantes celebran la posibilidad de que María Corina reciba su Nobel en persona, sectores afines al gobierno venezolano han manifestado su rechazo, lo que anticipa un clima de tensión. Más allá del premio, su presencia en Oslo podría internacionalizar aún más los reclamos por democracia y libertades en Venezuela —y colocar nuevamente a Machado en el centro de la atención mundial.