Coro de Música Mexicana se presentará en la Casa de la Cultura de BCS en La Paz

El Coro de Música Mexicana, dirigido por el Mtro. Iván Hallal, se prepara para ofrecer una emotiva presentación en la Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur, un evento que promete deleitar al público con un recorrido por las melodías más representativas del acervo nacional. Este ensamble vocal, reconocido por su dedicación a preservar y difundir el patrimonio musical, invita a la ciudadanía a sumarse a esta celebración artística.

El recital se llevará a cabo el próximo jueves 4 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas, en la Galería “La Pintada” de la Casa de la Cultura. La institución cultural en Baja California Sur (BCS) reafirma así su compromiso de fungir como plataforma para el talento local y los proyectos de rescate cultural.

La entrada es libre a este evento subraya la política de la Secretaría de Cultura estatal de acercar las artes a la población sin barreras económicas. Se trata de una oportunidad única para todo el público de disfrutar de una velada de alto nivel artístico en el corazón de La Paz.

El programa de la tarde, si bien estará centrado en la Música Mexicana, incluirá probablemente piezas alusivas a la temporada decembrina, dada la época del año, ofreciendo un ambiente festivo.

El recinto cultural, ubicado en Madero #825 e/ Salvatierra y Torre Iglesias, en El Esterito, La Paz, se vestirá de gala para recibir a los asistentes.

La labor del Mtro. Hallal al frente del Coro de Música Mexicana ha sido fundamental en los últimos años, consolidando al grupo como un referente en el estado.

Este evento forma parte de las actividades que el Gobierno del Estado de Baja California Sur y la Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur han programado en el cierre del año.