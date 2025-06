Corona Capital 2025 revela su cartel oficial: Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan encabezan el festival

El Corona Capital 2025 reveló su cartel oficial este martes 3 de junio, confirmando a Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan como los actos principales de su décimo quinta edición.

El festival se llevara a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde se espera una afluencia masiva de gente.

Desde su primera edición en 2010, el Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más importantes de México y América Latina.

El festival se ha consolidado como un referente para los amantes del rock alternativo, indie, pop y otros géneros contemporáneos.

A lo largo de los años ha recibido a artistas de talla internacional como The Strokes, Arctic Monkeys, Green Day, My Chemical Romance y Paul McCartney.

¿Qué artistas están confirmados en el line up?

La lista completa de artistas fue anunciada mediante una transmisión en vivo a través de las redes sociales del festival, incluyendo una variedad de artistas internacionales destacados:

Viernes 14 de noviembre

Se presentarán Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan y 4 Non Blondes, entre muchos más.

Otros nombres destacados incluyen a Lucy Dacus, Circa Waves, Waxahatchee, Jet, Shermanology, Tamino y Kaiser Chiefs.

Sábado 15 de noviembre

El segundo día del festival es encabezado por Chappell Roan, acompañada por Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes y Marina.

Completan la lista bandas y solistas como Cults, Chrissy Chlapecka, Grizzly Bear, Mogwai, OMD y The Struts.

Domingo 16 de noviembre

Para el cierra del festival estarán Linkin Park, junto a Deftones, Weezer, AFI, TV on the Radio, Men I Trust y Peach Pit.

También destacan PinkPantheress, Cut Copy, Kadavar, SYML, Jerry Cantrell, Chanel Beads y Jordan Rakei.

hello, i’ve waited here for you everlong…🩵 #CoronaCapital25#PreventaCitibanamex: 6 de junio, 2pm

Venta general a partir del 7 de junio pic.twitter.com/l8L8aLv2DM — Corona Capital (@CoronaCapital) June 3, 2025

Boletos y preventa

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex comenzará el 6 de junio a las 14:00 horas, mientras que la venta general arrancará el 7 de junio.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede tradicional del evento.

Las entradas se ofrecerán en distintas modalidades: Abono General, Comfort Pass y Citibanamex Plus, según el tipo de experiencia deseada.

En años anteriores, los precios iniciales han variado entre $4,490 y $8,780 pesos, sin considerar cargos adicionales, lo que da una idea del costo estimado.

Con este cartel, el Corona Capital 2025 reafirma su lugar como uno de los festivales musicales más relevantes del continente.