Exjefe de escoltas de Carlos Manzo sigue prófugo tras detención de siete agentes

Las autoridades de Michoacán buscaban detener a ocho elementos señalados en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aunque siete de sus escoltas ya fueron arrestados y vinculados a proceso, el coronel José Manuel J. —exsecretario de Seguridad Pública Municipal y exjefe del equipo de seguridad del edil— no fue capturado durante el operativo y permanece como prófugo.

El coronel, militar en retiro, había sido nombrado al frente de la Seguridad Pública local al inicio de la administración municipal, aunque fue removido luego de acusaciones de violencia familiar. A pesar de ello, conservó la responsabilidad del cuerpo de escoltas personales de Manzo.

Fuentes oficiales informaron que los siete agentes detenidos están acusados de homicidio en comisión por omisión —por no proteger debidamente al alcalde— y ya fueron vinculados a proceso. En cambio, José Manuel J. es investigado como la “pieza faltante” en la cadena de responsabilidades, y contra él ya existe una orden de aprehensión formal.

La fuga del coronel ha desatado especulaciones sobre posibles redes de protección y complicidades internas, ya que logró evadir el cerco que fue suficiente para capturar a sus subordinados. El gobernador estatal confirmó que la investigación sigue abierta, con colaboración de Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía, en busca de esclarecer su paradero y su posible responsabilidad directa o indirecta en el crimen.

Mientras tanto, la muerte de Carlos Manzo y la huida de su exjefe de escoltas han profundizado la crisis de confianza en los cuerpos de seguridad municipales, y han encendido alarmas sobre la integridad institucional en Uruapan.

