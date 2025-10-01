¡Corre a Oxxo! Promoción regala café Andatti GRATIS

Oxxo ha anunciado una promoción especial para todos los amantes del café en México este miércoles 1 de octubre de 2025. La cadena regalará café gratis para celebrar el Día Internacional del Café y el 20 aniversario de su marca exclusiva, Andatti.

Para beneficiarse de la oferta, los clientes podrán acudir a cualquier sucursal del país. No obstante, es crucial tener en cuenta que la promoción tiene un horario limitado; será válida únicamente por la mañana, desde las 07:00 hasta las 12:00 horas, o hasta agotar existencias.

¿Cómo obtener tu café Andatti gratis ?

Obtener la bebida de cortesía es muy sencillo, basta con solicitar directamente en el área de cajas. La oferta es válida para un café americano caliente de 360 ml o un americano frío de 437 ml, y se limita a una bebida por persona.

Es importante destacar que esta promoción no es acumulable con otras ofertas y no aplica para el relleno de termos personales. La disponibilidad dependerá del inventario de café y de los vasos participantes en cada tienda.

Oxxo y Andatti: Un festejo de gigantes

Esta campaña de celebración es impulsada por Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia propiedad de FEMSA, que se ha consolidado como una de las más importantes en México y América Latina.

Con más de 19,500 establecimientos registrados hasta junio de 2020, Oxxo se posiciona como una de las marcas más valiosas del país.