Video: Corredor es atropellado por motocicleta en Cascavel; el conductor se dio a la fuga

Un hombre que participaba en una carrera o entrenamiento fue atropellado por una motocicleta la mañana de este jueves en una vía de la ciudad de Cascavel, en el estado de Paraná. El conductor de la moto huyó del lugar, mientras que la víctima recibió ayuda inmediata de su acompañante y otras personas presentes.

Según testigos, el corredor fue embestido cuando se encontraba sobre el margen de la vía, lo que provocó su caída y diversas lesiones. Personas que se encontraban en las cercanías acudieron rápidamente a brindarle los primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia.

El herido fue trasladado al hospital por una ambulancia y, de acuerdo con información preliminar, se encuentra estable, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su estado de salud ni su identidad.

El motociclista responsable del atropello se dio a la fuga y está siendo buscado por la policía. Las autoridades locales ya han iniciado una investigación para identificar al responsable, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Este hecho ha generado preocupación entre los residentes y atletas locales, quienes exigen mayores medidas de seguridad para corredores y ciclistas que utilizan las vías urbanas para entrenar.