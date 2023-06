¿Si te llega correo, aseguras boletos para concierto de Taylor Swift?

Las fans de Taylor Swift, o “swifties” como se les conoce popularmente, están a la espera del correo electrónico que confirme que son “Verified Fan”, pero ¿qué es y cómo funciona esta modalidad implementada por Ticketmaster?

El concierto de Taylor Swift ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, de acuerdo con Google en la última semana México fue el segundo país con más búsquedas sobre la cantautora originaria de Pensilvania tan sólo el jueves pasado.

Además, ninguna persona fue más “googleada” en México desde que anunció “The Eras Tour en CDMX”, aumentando el interés de los mexicanos en la intérprete de “Blank Space” en 650 por ciento.

Con el registro anticipado que Ticketmaster obligó a los fans a realizar previo al concierto, intenta que más fans tengan la posibilidad de ir y que los boletos no caigan en manos de los revendedores. Lo cual es un reto grande.

De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster, sólo las personas que reciban un correo electrónico confirmando su acceso podrán unirse a la fila virtual cuando inicie la venta de boletos para el concierto.

Será este 12 de junio cuando los fans reciban información sobre el registro que realizaron antes del 7 de junio. Aunque ello no garantiza que obtendrán sus entradas para el concierto.

Ticketmaster reconoce que se trata de tres shows con mucha demanda, por lo que advirtió que sólo un número limitado de fans tendrá acceso a la venta, mientras que otros estarán en lista de espera. Los boletos estarán disponibles por orden de llegada.

Los fans que quieran cantar a todo pulmón éxitos como “Gorgeous”, “Cardigan”, End Game” y “Fearless” tienen que estar atentos el 13 de junio para unirse a la fila virtual para la venta de los boletos de Eras Tour.

“Cuando la demanda supere la disponibilidad, un proceso tecnológico determinará qué fans registrados verificados obtienen acceso a la venta y cuáles se colocan en lista de espera. Recibirás un correo electrónico el día anterior a la venta de boletos que te informará en que grupo te encuentras”.

Cuando inicie la venta, es necesario hacer clic en el enlace que previamente llegó al correo electrónico. En caso de usar computadora de escritorio, se debe ingresar el enlace que llegó al teléfono celular.

Al entrar a la Fila Virtual es muy importante permanecer en la página y NO actualizar.

Al llegar tu turno busca tus boletos, estarán disponibles por orden de llegada. Recuerda que sólo tienes derecho a la compra de 4 boletos.

Ten en cuenta que la sala de espera se abrirá 10 minutos antes de que comience la venta asignada.

Este 11 de junio, las “swifties” ya han comenzado a compartir memes en redes sociales para distraerse del tiempo de espera. Donde “Verified Fan” se ha convertido en Treding Topic.

Durante la última semana, los fans de la cantante han estado muy activos. Te compartimos el Top 10 de canciones que han generado interés en el buscador:

You’re losing me

Gorgeous

Cruel Summer

Style

Getaway Car

Cardigan

Karma

Look what you made me do

Lover

Seven