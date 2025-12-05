Trabajadores de Correos de México denuncian rezago salarial y precariedad operativa en La Paz

Trabajadores de Correos de México en La Paz, Baja California Sur, denuncian que enfrentan un grave rezago salarial, precariedad en sus condiciones laborales y falta de equipos básicos para desempeñar su trabajo.

Ante dicha inconformidad, se han manifestado colocando pancartas en las oficinas de Correos de México en las que se lee “La ineficiencia lleva el sello de la administración. Oficinas insalubres, exigimos trabajo digno” y “El usuario sufre el mal servicio, nosotros el abandono de Sepomex, exigimos respeto!

Los trabajadores aseguran que los uniformes llegan incompletos, a destiempo y sin las piezas necesarias para el servicio cotidiano, lo que consideran una muestra del abandono institucional que vive el organismo postal.

De acuerdo con uno de los empleados, uno de los problemas más serios es la falta de vehículos en buen estado, pues las unidades asignadas llevan años sin mantenimiento adecuado y con frecuencia se quedan varadas en pleno recorrido. De acuerdo con sus testimonios, en varias ocasiones, los propios trabajadores han tenido que pagar de su bolsillo las grúas o rescates para poder mover motocicletas y camionetas, ante la nula capacidad de la institución para responder a emergencias mecánicas.

Los carteros y personal operativo advierten que esta situación no solo afecta sus derechos laborales, sino que pone en riesgo la calidad del servicio postal, pues los retrasos en la entrega de paquetes y correspondencia se han vuelto cada vez más frecuentes. “Queremos seguir trabajando, pero sin herramientas es imposible garantizar un servicio digno”, expresó el Sr. José Pérez, trabajador del Sepomex.

Los empleados destacaron que lo que ocurre en La Paz no es un caso aislado. Aseguran que la crisis en Correos de México se replica en todo el país, donde compañeros reportan los mismos problemas: sueldos bajos, falta de vehículos, reducción de personal y un deterioro creciente de la infraestructura. “Esto es nacional; no es un tema local. Correos está siendo abandonado”, señalaron.

Ante este panorama, trabajadores hicieron un llamado a las autoridades federales a intervenir de inmediato para evitar que el servicio postal continúe deteriorándose. Consideran urgente un programa de renovación de equipos, revisión salarial y fortalecimiento operativo para garantizar que Correos de México siga cumpliendo su función pública, especialmente en comunidades donde es la única vía de comunicación y entrega de documentos esenciales.