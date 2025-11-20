Corrido viral a Miss México: el himno de apoyo a Fátima Bosch que encendió TikTok

Un corrido dedicado a Fátima Bosch, la representante mexicana para Miss Universo 2025, se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, acumulando más de 34 mil “me gusta” y consolidando su imagen como figura de orgullo nacional.

El corrido fue compuesto por El Compa Camaney, un acordeonista conocido en la música regional mexicana, y relata el momento en que Bosch fue públicamente criticada por Nawat Itsaragrisil, dirigente de Miss Universo, lo cual encendió el respaldo de miles de mexicanos en redes sociales.

Este corrido surge en medio de una oleada de apoyo digital para Bosch, quien no solo representa a México en el certamen global, sino también la resistencia frente a comentarios ofensivos. En la letra se ensalza su belleza y carácter nacionalista —“sangre de Azteca”— al mismo tiempo que se reivindica su dignidad ante la controversia con Itsaragrisil.

La pieza de dos minutos y treinta y cinco segundos ha generado reacciones emotivas: usuarios defienden que el corrido simboliza más que un mero “homenaje”, sino un acto político-cultural de respaldo a una mujer que se hizo escuchar.

La viralidad del corrido también retroalimenta un debate más amplio: voces desde otras concursantes han criticado que su coronación estuvo rodeada de acusaciones de influyentismo y falta de sororidad. Y en el plano internacional, el incidente con Itsaragrisil, quien la llamó “tonta” y pidió que la retiraran de un evento, ha sido condenado por defensores de los derechos de las mujeres y figuras de la organización Miss Universo.

El corrido de El Compa Camaney no es solo una canción: es una narrativa popular que reaviva el orgullo por Bosch como símbolo de dignidad mexicana y fortaleza femenina. Si la melodía se mantiene como tendencia, podría amplificar su voz justo en el momento crucial: la final de Miss Universo 2025, que se celebrará en los próximos días. El himno podría convertirse en su carta de presentación más poderosa, resonando entre quienes la ven no solo como una modelo, sino como una representante auténtica de México.