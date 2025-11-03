Se viraliza corrido en honor a Carlos Manzo, alcalde asesinado en Michoacán

En redes sociales se viralizó un corrido dedicado a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante un atentado registrado en pleno Día de Muertos.

El tema musical, difundido a través de una cuenta de TikTok, superó 174 mil “me gusta” y 31 mil compartidos en menos de 12 horas, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del momento.

🎶 “México viste de rojo, y ahora Uruapan, Michoacán”: el homenaje en canción

El corrido comienza con los versos:

“En mero Día de los Muertos, la tragedia ocurrió,

de tres impactos de bala, Carlos Manzo falleció.

En Uruapan, Michoacán, de luto el pueblo vistió.”

A lo largo de la canción se narran los hechos del atentado en el que perdió la vida el alcalde, condenando la violencia que atraviesa el país.

Otro fragmento dice:

“Dos hombres que iban armados, no tuvieron compasión,

dispararon sin piedad, cumpliendo con su misión.

A uno lo capturaron y al otro se le abatió.

Lo que le hicieron a Carlos, en la historia va a quedar,

ya se fue otro mexicano, que no se sabía rajar.

México viste de rojo, y ahora Uruapan, Michoacán.”

La composición ha sido compartida ampliamente por usuarios de distintas plataformas, quienes han expresado su indignación y tristeza ante el asesinato del funcionario michoacano.

Un atentado que conmocionó a Michoacán

El asesinato de Carlos Manzo fue captado en video durante las celebraciones por el Día de Muertos, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde resultó gravemente herido y fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

El ataque desató una ola de reacciones en el ámbito político y social, donde se exigió justicia y mayor seguridad para los funcionarios públicos de la región.

Carlos Manzo había denunciado amenazas y solicitado apoyo federal

Días antes de su asesinato, Carlos Manzo había pedido apoyo al Gobierno Federal debido a las constantes amenazas en su contra.

El alcalde solicitó la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del Ejército y la Guardia Nacional, con el fin de reforzar la seguridad en Uruapan y sus alrededores.

Un reflejo de la violencia en México

El corrido en homenaje a Manzo ha reavivado el debate sobre la escalada de violencia en México y la vulnerabilidad de los servidores públicos, especialmente en municipios con presencia del crimen organizado.

A través de la música, los usuarios han encontrado una forma de protesta y memoria colectiva, recordando a un funcionario que, según la letra, “no se sabía rajar”.