Impactante: Corriente arrastra a motociclista en calles de Cabo San Lucas (VIDEO)

La crecida repentina de los arroyos provocada por las intensas lluvias dejó imágenes impactantes este martes en Cabo San Lucas, luego de que un motociclista fuera arrastrado por la fuerza del agua en una de las vialidades de la delegación.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo el conductor, aún con todo y su motocicleta, intenta desesperadamente sujetarse de vehículos estacionados y estructuras cercanas para evitar ser arrastrado por la corriente. En la grabación también se escucha a personas que presencian el hecho, gritando con desesperación para que el hombre se agarre, aunque sin poder intervenir debido al riesgo que representaba la fuerza del agua.

A pesar de la difusión del video, hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista, así como su estado de salud, por lo que no se ha confirmado si logró salir ileso o si recibió atención médica tras el incidente.

Las lluvias han sido provocadas por el huracán Lorena, cuyo paso por el sur de Baja California Sur ha dejado afectaciones en calles, interrupciones viales y suspensión de servicios en Los Cabos.

Ante esta situación, Protección Civil de Los Cabos exhortó a la ciudadanía a no cruzar arroyos ni zonas inundadas, debido al alto riesgo que representa la fuerza de las corrientes durante las lluvias.

Como parte de las medidas preventivas, autoridades municipales informaron la suspensión del transporte público y de las clases en todos los niveles educativos en Los Cabos, con el objetivo de reducir la movilidad y salvaguardar la integridad de la población mientras continúan las lluvias en la región.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir todas las indicaciones de las autoridades.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento