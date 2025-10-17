Continúan abiertas más de 21 carpetas de investigación por casos de corrupción en La Paz

Como parte de la red de corrupción que se develó el año pasado dentro del Ayuntamiento de La Paz, el titular de la Contraloría Municipal, Pavel Castro, dio a conocer que continúan abiertas más de 21 carpetas de investigación. Las pesquisas revelan que servidores públicos exigían pagos para acelerar trámites, falsificaban licencias y alteraban valores catastrales.

Entre los casos más alarmantes destaca el de Panteones Municipales, donde se detectó la venta ilegal de fosas, una práctica que habría operado durante meses.

La Dirección de Catastro también está bajo la lupa. De acuerdo con el funcionario, se investiga la manipulación de valores catastrales para beneficiar a particulares que realizaban pagos menores a los estipulados por ley. Estas irregularidades, explicó, no solo representan pérdidas económicas para el erario, sino que podrían configurar delitos de abuso de autoridad, cohecho y falsificación de documentos. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya colabora en las indagatorias.

Pavel Castro informó que varios de los funcionarios implicados ya fueron separados de sus cargos, mientras que otros enfrentan procesos administrativos internos. El contralor aseguró que la actual administración mantendrá una política de “cero tolerancia” ante actos de corrupción y que se busca sentar un precedente para evitar que las redes internas de sobornos vuelvan a operar.