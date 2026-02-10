Corrupción retrocede a la democracia: Transparencia Internacional alerta deterioro global y mayor riesgo para periodistas

La corrupción se consolida como uno de los principales factores de erosión democrática a nivel global, con un deterioro especialmente marcado en países que se asumen como democracias funcionales. Así lo advierte el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que documenta un “preocupante empeoramiento” en los niveles de integridad pública en un contexto internacional cada vez más indiferente al Derecho Internacional y a los contrapesos institucionales.

El informe, elaborado con datos de 2025, evalúa a los países en una escala de 0 a 100 puntos y revela que el promedio mundial cayó a 42 unidades, un punto menos que el año anterior. Este retroceso confirma una tendencia sostenida que refleja fallas en la gobernanza, debilitamiento del liderazgo responsable y una insuficiente protección del interés público, incluso en sistemas políticos formalmente democráticos.

La magnitud del problema es amplia. Más del 67% de los 182 países evaluados obtuvo una calificación inferior a 50 puntos, lo que indica una incapacidad estructural para controlar la corrupción. Al mismo tiempo, el grupo de países considerados como referentes de integridad se ha reducido drásticamente: de 12 naciones con más de 80 puntos hace una década, hoy solo quedan cinco.

En la parte alta del índice se mantienen Dinamarca, Finlandia y Singapur, mientras que en el extremo opuesto aparecen Venezuela, Somalia y Sudán del Sur, donde la corrupción es descrita como sistemática y presente en todos los niveles del Estado. El informe subraya que esta dinámica se repite en numerosas autocracias, donde la falta de controles favorece la captura del poder público.

Uno de los focos de alerta más sensibles es el deterioro en democracias consolidadas. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Suecia y Nueva Zelanda registraron estancamientos o retrocesos, confirmando que la corrupción no es exclusiva de regímenes autoritarios. España, con 55 puntos, perdió terreno y quedó a mitad de tabla, superada por países con trayectorias institucionales más frágiles.

El documento también advierte una creciente interferencia política contra organizaciones de la sociedad civil en distintas regiones. En países como Georgia, Indonesia, Perú o Túnez, los gobiernos han impulsado leyes y medidas administrativas para limitar el financiamiento o desmantelar ONG dedicadas a vigilar el ejercicio del poder, generando entornos hostiles para la denuncia y la rendición de cuentas.

Este cerco institucional suele ir acompañado de campañas de desprestigio, intimidación y criminalización, lo que dificulta el trabajo de periodistas, activistas y denunciantes. En estos contextos, señala Transparencia Internacional, los funcionarios corruptos operan con mayor impunidad y se debilitan los mecanismos de control democrático.

La violencia contra la prensa es uno de los síntomas más graves de este fenómeno. Desde 2012, al menos 829 periodistas han sido asesinados en zonas sin conflicto armado, 150 de ellos mientras investigaban casos de corrupción. Tan solo en 2025 se documentaron cinco homicidios relacionados con este tipo de coberturas, lo que confirma el alto costo de fiscalizar al poder.

Más del 90% de estos asesinatos ocurrieron en países con calificaciones inferiores a 50 puntos en el índice, entre ellos Brasil, India, México, Pakistán e Irak, lo que los convierte en territorios especialmente peligrosos para el ejercicio del periodismo. La ONG subraya que sin libertad de prensa no hay combate efectivo a la corrupción.

Pese al panorama adverso, Transparencia Internacional insiste en que la corrupción no es inevitable. Existen ejemplos de países que han logrado mejoras mediante reformas legales, fortalecimiento institucional y liderazgo político con principios. En un mundo interconectado, concluye el informe, la lucha contra la corrupción exige tanto acción nacional como cooperación internacional, con transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos como pilares irrenunciables.

