Corte de agua en la alcaldía Benito Juárez en CDMX: colonias se quedan sin servicio

Autoridades capitalinas confirmaron que diversos sectores de la alcaldía Benito Juárez sufren una interrupción total en el suministro de agua debido a trabajos de mantenimiento en la red hidráulica.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la suspensión del servicio se originó por la reparación de una fuga detectada en una de las líneas principales que abastecen a la demarcación, lo que obliga a un cierre temporal de válvulas para evitar el desperdicio.

Se estima que el servicio de agua en la alcaldía Benito Juárez comience a regularizarse de manera paulatina el miércoles 14 de enero. Mientras tanto, colonias como Del Valle, Narvarte, Nápoles y Mixcoac son las que presentan las mayores afectaciones, reportando niveles nulos de presión en las tomas domiciliarias.

Las autoridades han solicitado a la población extremar el ahorro y priorizar el uso del recurso para actividades esenciales como la higiene personal y la preparación de alimentos.

Ante la contingencia en la alcaldía Benito Juárez, el gobierno local ha puesto a disposición de los ciudadanos un operativo de distribución gratuita a través de pipas. Los vecinos afectados pueden solicitar el apoyo mediante las redes sociales oficiales o a los números de atención ciudadana de la demarcación.

Crisis hídrica y mantenimiento de infraestructura en la CDMX

La falta de agua en la alcaldía Benito Juárez no es un hecho aislado, sino que forma parte de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para mitigar las pérdidas por fugas en la Ciudad de México.

Según estadísticas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una parte considerable de la infraestructura hidráulica en el centro de la capital supera los 50 años de antigüedad, lo que provoca fracturas constantes en la tubería debido a los asentamientos diferenciales del suelo y la presión del suministro.

Históricamente, la alcaldía Benito Juárez es una de las zonas con mayor consumo per cápita en la metrópoli, lo que acentúa el impacto cuando ocurren este tipo de paros técnicos. Sacmex ha reiterado la importancia de que los edificios habitacionales y casas particulares cuenten con cisternas o tinacos con capacidad de agua suficiente para cubrir al menos 48 horas de consumo, previendo que las obras de reparación puedan extenderse por complicaciones técnicas imprevistas en el subsuelo.

