Anuncian corte temporal de agua en Mauricio Castro y Chula Vista por pavimentación

El XV Ayuntamiento de Los Cabos informó que, debido a trabajos de pavimentación integral en la calle Paseo de Los Marinos, se realizará un corte temporal de agua en las colonias Mauricio Castro y Chula Vista.

De acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento llevará a cabo labores programadas en la red de abastecimiento.

Como resultado, el corte temporal de agua iniciará el martes 17 de febrero y tendrá una duración aproximada de tres días.

Las autoridades precisaron que la pila de abastecimiento cuenta con una capacidad estimada de solo 12 horas. Por ello, no será posible mantener el suministro durante todo el periodo de suspensión del corte temporal de agua.

Ante esta situación, se exhortó a las y los habitantes de Mauricio Castro y Chula Vista a tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua almacenada.

El Ayuntamiento agradeció la comprensión de la población, al señalar que estas acciones forman parte de la mejora de la infraestructura urbana y del fortalecimiento de los servicios públicos en el municipio.

