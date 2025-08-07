Corto circuito en aire acondicionado habría provocado incendio en edificio Pedrín

La tarde de este miércoles, un conato de incendio al interior del edificio Pedrín, donde se ubican diversas dependencias gubernamentales, activó la pronta respuesta del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

El siniestro se registró alrededor de las 6:25 p.m. en las oficinas de Asentamientos Humanos, y fue contenido de manera oportuna por el personal de emergencias, quienes lograron controlar el fuego antes de que se propagara o causara mayores afectaciones.

De acuerdo con el informe preliminar, el origen del incendio fue un probable cortocircuito en un aparato de aire acondicionado. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y las pérdidas materiales fueron menores.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron suspender temporalmente las actividades en la zona afectada del inmueble, con el fin de realizar labores de limpieza, revisión de la estructura y garantizar que no existan daños que comprometan la seguridad del personal.

El Departamento de Bomberos hizo un llamado a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas para evitar incidentes de este tipo, especialmente en lugares públicos como lo es el edificio Pedrín.

