Costco Los Cabos ofrece varios servicios a sus clientes

La única tienda Costco en Baja California Sur se encuentra ubicada en Los Cabos, donde opera bajo un modelo de club de precios que combina venta al mayoreo con servicios especializados. Desde su apertura, la sucursal se ha consolidado como un punto integral de abastecimiento y atención para socios con membresía vigente.

El establecimiento de Costco en Los Cabos cuenta con una amplia gama de servicios, entre los que destacan la farmacia, la óptica, el centro auditivo, el centro llantero, la gasolinera y la fuente de sodas. Cada uno de estos departamentos se encuentra disponible en horarios amplios y está diseñado para atender distintas necesidades del público.

La gasolinera de Costco opera de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 horas, mientras que los fines de semana abre a las 7:00 y cierra a las 21:00. Los precios de los combustibles se actualizan constantemente según el mercado, y los socios pueden disfrutar de atención rápida y control de calidad en el suministro.

En cuanto a salud y bienestar, la farmacia ofrece dispensación de medicamentos y atención básica de lunes a viernes de 10:00 a 20:30 horas, sábados hasta las 21:00 y domingos hasta las 20:00. La óptica, por su parte, brinda exámenes visuales y venta de lentes durante toda la semana, con cierre temprano los domingos.

El centro auditivo mantiene un horario diario de 10:00 a 20:00 horas y proporciona revisiones, calibración de aparatos y asesoría profesional. Estos servicios especializados posicionan a Costco Los Cabos como una alternativa integral para el cuidado de la salud de sus socios.

El centro llantero ofrece servicios automotrices todos los días, como instalación y balanceo de neumáticos, rotación y mantenimiento básico, mientras que la fuente de sodas proporciona alimentos y bebidas rápidas dentro del área comercial.

Además de sus servicios básicos, la tienda Costco Los Cabos cuenta con comedor al público, departamento de fotografías y patio de comidas, donde los visitantes pueden disfrutar de alimentos preparados y recoger impresiones o productos personalizados.

Desde su inauguración el 18 de octubre de 2003, Costco Los Cabos ha mantenido su compromiso con ofrecer productos de alta calidad, atención personalizada y una experiencia completa de compra para quienes cuentan con membresía activa