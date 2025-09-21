Costco crece su presencia en el noreste de México

La cadena de autoservicio Costco anunció un ambicioso plan de crecimiento que incluye la apertura de dos sucursales en el estado de Tamaulipas, una en Ciudad Victoria y otra en la zona conurbada de Tampico o Altamira. Con esta inversión, la empresa refuerza su interés por el mercado mexicano y se convierte en un nuevo motor económico para la región.

Cada nueva tienda representará una inversión cercana a los 700 millones de pesos, según la Secretaría de Economía estatal. Se prevé que el proyecto genere cientos de empleos directos y más de mil indirectos, impulsando a proveedores locales y a la industria de servicios en la entidad.

El anuncio se suma a la estrategia de Costco para consolidar su presencia en el país, donde ya opera 43 sucursales distribuidas en 20 estados. Entre los planes futuros, la empresa estudia abrir nuevos puntos de venta en entidades donde no tiene operaciones, incluyendo Nayarit, Durango y Oaxaca.

La expansión también se refleja en el occidente de México. Recientemente se inauguró una nueva sucursal en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que elevó a cuatro las tiendas de la marca en Jalisco, incluyendo la de Puerto Vallarta.

Otro proyecto en marcha es la tienda de Escobedo, Nuevo León, que contará con más de 20,000 m² de construcción, estacionamiento para 700 vehículos y una de las gasolineras más grandes del país. Su apertura está programada para finales de 2025 o inicios de 2026.

La tienda de Escobedo también ofrecerá servicios adicionales como farmacia, centro llantero y barra de sushi, con lo que busca atraer a un público más amplio. Expertos consideran que este formato integral se ha convertido en una ventaja competitiva para la marca.

La estrategia de Costco ha tenido éxito en ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, donde su modelo de negocio ha generado un alto nivel de fidelidad entre los clientes. Su crecimiento en Tamaulipas podría replicar este patrón.

Cabe recordar que la compañía mantiene solo una sucursal de Costco en Los Cabos, Baja California Sur (BCS), sin anuncios de nuevas aperturas en el corto plazo, a pesar de la demanda en aumento por parte de residentes y turistas.