Costco demanda al gobierno de Trump por aranceles

El gigante minorista Costco intensificó su disputa legal contra el gobierno de Estados Unidos (EU) al presentar una demanda que cuestiona la legalidad de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump. La compañía exige que se le reembolsen los pagos realizados por tarifas aplicadas bajo poderes ejecutivos de emergencia utilizados para gravar miles de productos importados.

La acción judicial se suma a una ola de demandas interpuestas por empresas de distintos tamaños, todas orientadas a asegurar su elegibilidad para reembolsos en caso de que la Suprema Corte determine que Trump excedió sus facultades al imponer los aranceles mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Según documentos presentados ante el Tribunal de Comercio Internacional, los abogados de Costco señalaron que la demanda, fechada el 28 de noviembre, nació de la incertidumbre sobre el futuro de los reembolsos. La empresa advierte que, si la Corte declara ilegales los aranceles, miles de compañías podrían reclamar devoluciones millonarias por impuestos aplicados desde 2018.

La presentación judicial no detalla cuánto ha desembolsado Costco, pero sí subraya que su urgencia responde a una negativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que rechazó extender los plazos para cerrar las determinaciones relacionadas con los gravámenes. La compañía argumenta que esta decisión pone en riesgo su capacidad de recuperar pagos completos en el futuro.

Leer más: Leer más: Costco anuncia horario exclusivo para clientes Premium en México

Mientras tanto, Trump ha defendido públicamente su política arancelaria, destacando los ingresos obtenidos por el Gobierno federal. A finales de octubre, afirmó que “se recibieron muchos aranceles y se pagó mucho dinero”, en referencia a los gravámenes aplicados a México, los cuales permanecen vigentes tras una tregua negociada con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante las recientes audiencias en la Suprema Corte, varios jueces mostraron escepticismo sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, que generan decenas de miles de millones de dólares mensuales. Aunque tribunales inferiores fallaron en contra del Gobierno en etapas previas, las tarifas se mantienen mientras la Corte decide.

En las últimas semanas, empresas como Revlon y Kawasaki también presentaron demandas para impugnar estas tarifas, sumándose a la presión legal que enfrenta el Gobierno estadounidense. Analistas del sector minorista advierten que las políticas arancelarias han elevado costos de productos como ropa y electrónicos, afectando el poder adquisitivo de los consumidores.

El litigio adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que el tribunal anule los aranceles. De ocurrir, empresas estadounidenses que han importado productos en los últimos tiempos tendrían derecho a reembolsos por impuestos que ascienden a unos 90 mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.

La decisión de la Suprema Corte definirá no solo el futuro de la estrategia comercial de EU, sino también el alcance de las facultades presidenciales en materia económica, al tiempo que Costco y otros corporativos buscan aliviar sus cargas fiscales acumuladas por los gravámenes aún vigentes.