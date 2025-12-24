Costco: memes y filas interminables marcan las compras de Navidad en México

Las tiendas Costco en diversas ciudades de México registran largas filas y aglomeraciones durante la temporada de compras navideñas, fenómeno que se ha vuelto tendencia en redes sociales y genera una ola de memes entre los usuarios que compartieron su experiencia en estas fechas.

Previo a la Navidad, decenas de personas acuden desde primeras horas a las sucursales de Costco para asegurar productos de alta demanda, entre ellos alimentos y regalos típicos de la temporada. Las filas de hasta varias horas han sido captadas en video y foto por clientes y difundidas en plataformas digitales, lo que provocó comentarios críticos y humorísticos entre internautas.

La situación en Costco no solo exhibe el volumen de compradores que busca abastecerse para la cena y las celebraciones, sino que también se convirtió en materia de memes que reflejan tanto la espera como la convivencia entre quienes hacen largas filas. Algunos contenidos virales se burlan de la duración de la espera y de escenas inusuales captadas afuera y dentro de las tiendas.

En redes sociales, usuarios de plataformas como X han publicado imágenes y videos de las filas en Costco mostrando desde colas que avanzan lentamente hasta reacciones cómicas de quienes esperan su turno para ingresar o pagar. Estos contenidos han acumulado miles de interacciones, señalando el interés generalizado en el fenómeno que acompaña la temporada navideña.

Los memes sobre las filas en Costco no se limitaron a criticar la espera: muchos incluyeron bromas sobre los productos más codiciados, como pasteles navideños y otros artículos con alta demanda, que en algunos casos son objeto de reventa o intensifican la afluencia de compradores.

Fenómeno recurrente en temporada festiva

La concurrencia masiva en Costco durante la temporada de Navidad no es nueva: desde años anteriores, usuarios han documentado situaciones similares con largas filas que se traducen en contenido viral y debates sobre el comportamiento de los consumidores en estas fechas.

Analistas de consumo señalan que la mezcla de ofertas, productos estacionales y compras de último minuto impulsa a los compradores a acudir a tiendas como Costco, donde la variedad y precios al mayoreo atraen a quienes preparan cenas, regalos y celebraciones navideñas. Aunque el fenómeno puede generar frustración por las filas, también se ha convertido en parte del relato social de la temporada.

