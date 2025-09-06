Costco anuncia horario exclusivo para clientes Premium en México

La cadena internacional Costco informó que a partir del 29 de septiembre de 2025 todas sus sucursales en México tendrán un nuevo esquema de apertura exclusivo para socios con Membresía Ejecutiva. Esta medida permitirá que los Clientes premium accedan a las tiendas antes que el público general.

El beneficio fue anunciado como Horario Vip, el cual contempla un acceso anticipado a partir de las 9:00 a.m. de lunes a domingo, con ligeras variaciones en los fines de semana. De esta manera, los socios ejecutivos podrán realizar compras en un ambiente más cómodo y con menor afluencia.

La empresa explicó que este cambio busca reforzar la experiencia de quienes pagan la modalidad de socio ejecutivo, brindándoles ventajas adicionales frente a la membresía básica.

El nuevo horario exclusivo aplicará de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 a.m., los sábados de 9:00 a 9:30 a.m. y los domingos nuevamente de 9:00 a 10:00 a.m. Solo quienes presenten su tarjeta negra tendrán permitido el ingreso en este intervalo.

El anuncio no se limitará a México. Costco adelantó que el Horario Vip será replicado en Estados Unidos y otros mercados internacionales donde la compañía mantiene operaciones. Con ello, se busca estandarizar beneficios para los socios ejecutivos a nivel global.

La Membresía Ejecutiva tiene un costo anual de mil 200 pesos, aproximadamente el doble de la básica. Entre sus ventajas se encuentran recompensas del 2% en compras, acceso a servicios exclusivos y, a partir de este mes, entrada preferencial a las tiendas.

En la Península de Baja California, la cadena cuenta con cinco sucursales: cuatro en Baja California —1 en Mexicali, 2 en Tijuana y 1 en Ensenada— además de una más en Baja California Sur, localizada en Los Cabos. Todas ellas implementarán este esquema.

La empresa señaló que la iniciativa responde a la creciente demanda de mayor comodidad en las compras, así como a la necesidad de atender con mayor calidad a los socios que optan por beneficios exclusivos.