Costco México cerrará todas sus tiendas en 2026: aquí te decimos la razón

Costco México informó que suspenderá temporalmente sus operaciones en todo el país, una decisión que generó inquietud entre sus socios debido a la alta demanda que suele registrarse durante el cierre de año. La cadena aclaró que la medida no responde a problemas financieros ni a cambios en su presencia en el mercado mexicano.

¿Qué día cerrará Costco y cuándo reabrirá?

La empresa detalló que todas sus 43 tiendas permanecerán cerradas el 1 de enero de 2026, como parte de su política interna de descanso obligatorio para su personal. El cierre será total y se aplicará de manera simultánea en todas las sucursales del país.

Previo a esta suspensión, Costco operará con horario especial el 31 de diciembre, cuando las tiendas abrirán de 9:00 a 17:00 horas. Durante la primera hora de servicio, de 9:00 a 10:00, el acceso será exclusivo para socios con membresía ejecutiva, como ocurre en otros periodos de alta afluencia.

La compañía explicó que estas decisiones están alineadas con su modelo laboral, el cual prioriza el bienestar de sus trabajadores, incluso en fechas de alto consumo. A diferencia de otras cadenas, Costco opta por cierres completos en días específicos para garantizar el descanso total de su plantilla.

Para los socios, este ajuste implica la necesidad de anticipar compras, sobre todo en productos de temporada y consumo familiar. La empresa recomendó tomar previsiones para evitar contratiempos, ya que durante el cierre no habrá servicio en tiendas físicas.

Costco reiteró que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente, manteniendo sus horarios habituales. Asimismo, confirmó que la operación en México continúa estable y con planes de crecimiento para los próximos años.

