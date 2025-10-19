Costco abrirá 30 nuevas tiendas en México. Entérate en qué ciudades.

Costco anunció una expansión histórica en México que contempla hasta 30 nuevas tiendas en los próximos 20 años, consolidando al país como su quinto mercado más importante a nivel mundial.

El anuncio llega en medio de una tensión entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que impuso regulaciones más estrictas para deducciones y operaciones con socios comerciales extranjeros. Directivos de Costco calificaron las medidas como “criterios restrictivos” que obstaculizan la inversión, pero aseguraron que su compromiso con el país no se verá afectado.

En su hoja de ruta, Costco prevé abrir nuevas tiendas en estados donde aún no tiene presencia, como Chiapas, Campeche y Durango, además de ampliar su red de centros logísticos y su programa de sostenibilidad ambiental.

Con más de 40 sucursales operando en el país y ventas anuales que superan los 7 mil millones de dólares, la cadena estadounidense ve a México como uno de sus mercados más rentables fuera de Estados Unidos, por encima incluso de Canadá o Reino Unido.