¿Costco participará en El Buen Fin?, esto sabemos

A pocos horas del inicio de El Buen Fin, surge la duda entre los consumidores: ¿Costco participará en este programa nacional de descuentos? Aunque la cadena no figura de manera oficial en el portal del evento, ha anunciado horarios extendidos y diversas promociones para sus socios durante los días que coinciden con el periodo de ofertas, del 13 al 17 de noviembre.

El Buen Fin es una iniciativa conjunta del sector privado y el gobierno federal para incentivar la economía y ofrecer ahorros a las familias mexicanas. Sin embargo, al realizar una búsqueda en la página oficial del programa, Costco no aparece como tienda registrada. Esto indica que no participará formalmente en la campaña, aunque sí ofrecerá beneficios alternos a sus clientes habituales.

La cadena mantiene vigentes promociones bajo distintos formatos: Hot Buys, disponibles todos los días en su sitio web con rebajas en artículos seleccionados; Cyber Jueves, con descuentos exclusivos en línea cada jueves; y la Cuponera Costco, activa hasta el 16 de noviembre, que ofrece descuentos en productos como televisores, electrodomésticos, ropa, relojes y artículos para el hogar.

Leer más: Costco anuncia horario exclusivo para clientes Premium en México

Para mejorar la experiencia de compra, Costco anunció horarios extendidos en todas sus sucursales durante esta temporada. De lunes a viernes abrirá de 10:00 a 20:30 horas, los sábados de 9:30 a 21:00 horas y los domingos de 10:00 a 20:00 horas. Además, los socios con Membresía Ejecutiva podrán acceder de forma preferencial una hora antes que el público general, con acceso exclusivo de 9:00 a 10:00 a.m. entre semana y los domingos, y de 9:00 a 9:30 a.m. los sábados.

Aunque Costco no se ha adherido oficialmente a El Buen Fin, la cadena busca mantener su compromiso de ofrecer precios competitivos y experiencias de compra seguras. Sus programas de lealtad, descuentos semanales y horarios especiales se suman a los beneficios que ofrece de manera continua.

Durante El Buen Fin, la Profeco supervisará las promociones a nivel nacional para garantizar que las ofertas y rebajas sean reales y transparentes. En ese contexto, los consumidores podrán comparar y elegir entre las distintas alternativas de ahorro que presenten las tiendas participantes y otras cadenas como Costco, que mantienen su propio esquema de promociones independientes.