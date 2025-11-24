Costco retira productos por riesgo de contaminación con plástico

Costco activó una alerta sanitaria y anunció el retiro inmediato de varios productos alimenticios que podrían estar contaminados con fragmentos de plástico. La medida, que aplica en tiendas de Estados Unidos y Canadá, busca prevenir cualquier riesgo para los consumidores que adquirieron artículos procesados de un lote específico.

De acuerdo con los reportes iniciales, los productos contaminados fueron detectados durante revisiones internas de calidad. Aunque no se han reportado daños graves, Costco confirmó que el retiro es preventivo y que continuará actualizando la lista de artículos afectados en sus canales oficiales.

El retiro afecta principalmente alimentos procesados y productos empacados que podrían haber sido expuestos de manera accidental a materiales ajenos a su composición original.

Entre las recomendaciones para los clientes, la cadena pide revisar el número de lote, fecha de empaque y lugar de producción. Si el producto coincide con los detalles del retiro, debe dejar de consumirse de inmediato. Costco aceptará devoluciones aunque el cliente no conserve el recibo.

Expertos en seguridad alimentaria señalan que este tipo de incidentes suelen originarse por fallas en maquinaria de procesamiento. Sin embargo, subrayan que el retiro oportuno reduce significativamente cualquier riesgo sanitario y evita una distribución masiva de productos contaminados.

A pesar del incidente, Costco reiteró su compromiso con mantener estándares estrictos de calidad y fortalecer sus procesos de inspección para prevenir futuros hallazgos de productos contaminados. La empresa ha pedido a los clientes que adquirieron artículos del lote señalado que los devuelvan de inmediato, sin necesidad de presentar recibo.