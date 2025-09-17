Costco retira Prosecco Kirkland por botellas que explotan; ¿afecta a las tiendas de México?

La alerta por el retiro de Prosecco Kirkland en Estados Unidos generó preocupación entre clientes de Costco México, que buscan confirmar si el producto vendido en el país está incluido en la medida. El aviso fue emitido después de detectar que algunas botellas podían romperse de manera espontánea, incluso sin manipulación.

El comunicado de Costco señala que el retiro aplica a las compras de Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene (item #1879870) realizadas entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025 en tiendas de Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Misuri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin.

Hasta el momento, no hay alerta oficial para México ni reportes de que las botellas vendidas en el país presenten el mismo problema.

Riesgo de botellas que se rompen solas

Costco explicó que algunas botellas Prosecco Kirkland del lote afectado podrían estallar de forma espontánea, representando riesgo de lesiones por vidrios. La empresa pidió a los clientes no intentar abrirlas y desecharlas de inmediato.

Aunque el retiro no ha sido anunciado para México, se recomienda verificar el número de artículo (1879870) en la etiqueta y, en caso de duda, contactar a Costco para confirmar si tu compra podría estar en el lote afectado.

¿Cómo desecharlas de forma segura?

Si sospechas que tu botella podría estar en riesgo, lo más seguro es envolverla en papel absorbente, colocarla en una bolsa de plástico y desecharla en la basura para evitar accidentes por vidrio roto.

