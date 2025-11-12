Costco vs. Sam´s Club: quién vende más y quién es el preferido del consumidor

Costco y Sam’s Club son las cadenas de tiendas al mayoreo más grandes e importantes que operan en México, lo que las mete en competencia directa y son favoritos para fechas clave como El Buen Fin, Navidad o Hot Sale.

La cadena estadounidense Costco ha alcanzado un nuevo hito en México frente a su competencia en el modelo de club de compras, consolidando su posición como el referente del sector. Según un análisis reciente, Costco muestra un desempeño notable que lo coloca por encima de otros jugadores del mercado mexicano.

De acuerdo con el informe, Costco reportó ingresos netos por 94 mil 500 millones de pesos, mientras que Sam’s Club alcanzó los 189 mil 869 millones de pesos, lo que parecía indicar que Sam’s superaba ampliamente a Costco. Sin embargo, el análisis aclara que el crecimiento, la rentabilidad por membresía y el ticket promedio favorecen a Costco, al menos en ciertos mercados clave del país.

El modelo de membresía de Costco, junto con una oferta de productos que privilegia marcas propias y volumen de ventas, le está permitiendo capturar segmentos de mayor poder adquisitivo y fidelizar clientes de forma más eficiente que Sam’s Club. Esta ventaja competitiva se está traduciendo en mejores márgenes y en un crecimiento sostenido de la cadena. Según el análisis citado, una parte clave del éxito de Costco radica en su capacidad para atraer consumidores que valoran la relación calidad-precio, así como la experiencia de compra en clubes de membresía.

Por otro lado, Sam’s Club mantiene su fuerza en México y lidera por volumen bruto de ingresos, pero el artículo señalado apunta que esa cifra no necesariamente se traduce en una mejor eficiencia operativa o en un crecimiento tan dinámico como el de Costco. En otras palabras, aunque Sam’s domina en cifras absolutas, Costco avanza más rápido en variables estratégicas que podrían definir el liderazgo a largo plazo.

De cara al futuro, la cuestión para Costco es mantener ese impulso: asegurar una expansión inteligente, aprovechar su red logística y seguir ofreciendo ventajas atractivas a sus socios. Si lo consigue, podría no sólo mantenerse por delante de Sam’s Club, sino también redefinir el modelo de clubes de membresía en México. De igual forma, los competidores deberán responder con innovaciones o mejoras significativas para no quedar rezagados frente al auge de Costco.