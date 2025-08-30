Costco construye su sucursal más grande en Latinoamérica

El municipio de Escobedo, en Nuevo León, será sede de la nueva Sucursal más grande de Latinoamérica de Costco, cuya construcción ya inició con una inversión aproximada de 100 millones de dólares. Autoridades municipales confirmaron que el complejo se ubicará en la colonia La Encomienda, en el cruce de Avenida Sendero y Bulevar Camino Real.

El proyecto contempla un espacio total de 20,000 metros cuadrados, de los cuales 15,000 estarán destinados al piso de ventas. Además, se construirán una gasolinera y un estacionamiento de 35,000 metros cuadrados con capacidad para 700 autos, lo que convertirá a este establecimiento en un referente comercial.

De acuerdo con la información difundida, la gasolinera será la más grande que la marca haya instalado en México, equipada con 30 bombas de servicio. También se analiza la posibilidad de integrar un Sushi Room, un departamento que en el país solo existe en la sede de San Isidro Norte, en Zapopán.

El anuncio generó expectación entre los socios y clientes de la cadena, quienes se mostraron interesados en los servicios que tendrá esta sucursal. Se prevé que cuente con departamentos de electrónica, línea blanca, vinos y licores, orgánicos, carnicería, pescados y mariscos, rosticería, panadería, así como servicios especializados como farmacia, óptica, centro auditivo y llantero.

Aunque aún no se define la fecha de inauguración, se estima que la obra concluya a finales de 2025 para que la sucursal pueda abrir sus puertas en el primer semestre de 2026. Autoridades locales señalaron que conforme avance el proyecto se dará a conocer el calendario oficial.

La construcción de esta sede representa la cuarta tienda de Costco en Nuevo León, ampliando la presencia de la marca en la entidad. A nivel nacional, la cadena continúa con su plan de expansión al consolidar aperturas recientes en otras ciudades.

Cabe recordar que apenas en agosto pasado se inauguró una nueva tienda en Zapopán, Jalisco, frente a Plaza San Isidro. Con esta apertura, el municipio ya cuenta con dos sucursales, además de la que se ubica en avenida Vallarta.

La cadena de origen estadounidense refuerza así su posición como uno de los supermercados mayoristas de mayor crecimiento en México, con miras a consolidar proyectos de gran magnitud como el que ahora se desarrolla en Escobedo.