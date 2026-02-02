¿Cuánto cuesta el viaje en el Tren Interurbano México-Toluca?

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, ha consolidado su operación este 2026 como la principal alternativa de movilidad entre el Estado de México y la capital del país. Tras la apertura de nuevos tramos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó la estructura tarifaria que rige el servicio, la cual varía según la distancia recorrida y las estaciones de origen y destino.

Actualmente, el costo va desde los 15 hasta 100 pesos, dependiendo de qué tan lejos se haga el recorrido. Los usuarios pueden acceder al sistema utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual es válida tanto en la red de la Ciudad de México como en las estaciones mexiquenses. El trayecto completo desde la terminal Zinacantepec hasta Santa Fe ofrece una reducción de tiempo de hasta 45 minutos en comparación con el transporte terrestre convencional.

El sistema del Tren Interurbano opera en un horario extendido de 06:00 a 23:00 horas los 365 días del año. Para garantizar la seguridad y fluidez, las autoridades han implementado validadores electrónicos en cada acceso, permitiendo que el cobro sea exacto según el tramo utilizado, evitando filas innecesarias en las taquillas de las estaciones más concurridas como Lerma y Vasco de Quiroga.

Es importante destacar que el Tren Interurbano no solo reduce los tiempos de traslado, sino que también contribuye a la disminución de emisiones contaminantes en la zona metropolitana. El contexto de su construcción y puesta en marcha ha sido clave para el desarrollo económico de los municipios colindantes, facilitando el acceso a centros laborales y educativos en la zona de Santa Fe y el centro de Toluca.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los pasajeros verificar el saldo de su tarjeta antes de ingresar, ya que el sistema requiere un monto mínimo equivalente al viaje más corto para permitir el acceso por los torniquetes. La vigilancia permanente por parte de la Policía Federal y auxiliares garantiza un trayecto seguro para todos los usuarios.

