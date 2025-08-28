Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 28 de Agosto, 2025
Dinero

¿Cuánto costará el regreso a clases 2025? Esto dice la Profeco sobre la lista de útiles escolares

La Profeco publicó la lista de útiles básicos con precios mínimos, máximos y promedios; así quedará el gasto para primaria.
Andrea Villarreal
28 agosto, 2025
Foto: Pixabay

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, la Profeco reveló cuánto tendrán que gastar las familias en la compra de útiles escolares básicos para el regreso a clases.

El cálculo incluye el precio mínimo, máximo y promedio de cada artículo en distintas ciudades del país. El rango va desde 203.87 pesos hasta 418.80 pesos en los dos primeros grados de primaria, y sube conforme se agregan más materiales en los grados siguientes.

Primer y segundo de primaria

Tercer grado de primaria

Lo que viene para grados mayores

Para cuarto a sexto de primaria se añade el juego de geometría, con un gasto que va de 237.68 a 493.82 pesos. En secundaria, la lista completa puede costar entre 295.04 y 598.82 pesos.

La Profeco explicó que desde el 16 de junio se revisaron 689 productos en papelerías y tiendas de todo el país. Los precios cambian según la ciudad y el establecimiento, por lo que recomiendan comparar antes de comprar.

