¿Cuánto costará el regreso a clases 2025? Esto dice la Profeco sobre la lista de útiles escolares

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, la Profeco reveló cuánto tendrán que gastar las familias en la compra de útiles escolares básicos para el regreso a clases.

El cálculo incluye el precio mínimo, máximo y promedio de cada artículo en distintas ciudades del país. El rango va desde 203.87 pesos hasta 418.80 pesos en los dos primeros grados de primaria, y sube conforme se agregan más materiales en los grados siguientes.

Primer y segundo de primaria

Bicolor: 27.45 pesos

Colores de madera: 41.31 pesos

Cuaderno profesional (5 piezas): 135.89 pesos

Borrador: 17.04 pesos

Lápiz adhesivo: 20.69 pesos

Lápiz: 22.55 pesos

Sacapuntas: 21.18 pesos

Tijeras: 19.59 pesos

Total promedio: 305.70 pesos



Tercer grado de primaria

Bicolor: 27.45 pesos

Bolígrafo tinta negra: 11.27 pesos

Colores de madera: 41.31 pesos

Cuaderno profesional (5 piezas): 135.89 pesos

Borrador: 17.04 pesos

Lápiz adhesivo: 20.69 pesos

Lápiz: 22.55 pesos

Regla: 16.30 pesos

Sacapuntas: 21.18 pesos

Tijeras: 19.59 pesos

Total promedio: 333.27 pesos



Lo que viene para grados mayores

Para cuarto a sexto de primaria se añade el juego de geometría, con un gasto que va de 237.68 a 493.82 pesos. En secundaria, la lista completa puede costar entre 295.04 y 598.82 pesos.

La Profeco explicó que desde el 16 de junio se revisaron 689 productos en papelerías y tiendas de todo el país. Los precios cambian según la ciudad y el establecimiento, por lo que recomiendan comparar antes de comprar.