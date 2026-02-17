Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 16 de Febrero, 2026
HomeLa PazEl Coyote y Chuy Lizárraga en el Carnaval de La Paz este lunes
La Paz

El Coyote y Chuy Lizárraga en el Carnaval de La Paz este lunes

La cartelera del Carnaval de La Paz presenta este lunes a grandes exponentes de la música regional; además de Mario Bautista
16 febrero, 2026
0
14
coyote-chuy-lizarraga-carnaval-de-la-paz

La edición actual del Carnaval de La Paz se prepara para vivir una de sus jornadas más intensas este lunes 16 de febrero. Las actividades oficiales darán inicio en punto de las 17:00 horas con el tradicional recorrido que partirá desde la calle República, evento que marca el pulso festivo de la ciudad. Como parte central de la celebración, el Carnaval de La Paz busca consolidarse como el evento más importante de la región mediante una oferta cultural variada y gratuita para todas las familias.

En el escenario principal, la música de banda tomará el protagonismo total hacia el cierre de la noche. Se confirmó que a las 22:00 horas se presentará el espectáculo de Los Capibaras, espectáculo en el que comparten escena  Chuy LizarragaEl Coyote. Esta combinación de talento promete una velada inolvidable para los miles de asistentes que se congregarán en el malecón para entonar los éxitos de estos artistas.

La logística para este lunes contempla un despliegue de seguridad importante debido a la alta convocatoria que generan figuras como Chuy Lizarraga e El Coyote.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCarnaval de La Paz
Articulo anterior

Suspenden clases en Tijuana y otros municipios de Baja California por lluvias

Siguiente articulo

Equipo de Mon Laferte aclara que ella fue ajena a cancelaciones de ...