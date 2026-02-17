El Coyote y Chuy Lizárraga en el Carnaval de La Paz este lunes

La edición actual del Carnaval de La Paz se prepara para vivir una de sus jornadas más intensas este lunes 16 de febrero. Las actividades oficiales darán inicio en punto de las 17:00 horas con el tradicional recorrido que partirá desde la calle República, evento que marca el pulso festivo de la ciudad. Como parte central de la celebración, el Carnaval de La Paz busca consolidarse como el evento más importante de la región mediante una oferta cultural variada y gratuita para todas las familias.

En el escenario principal, la música de banda tomará el protagonismo total hacia el cierre de la noche. Se confirmó que a las 22:00 horas se presentará el espectáculo de Los Capibaras, espectáculo en el que comparten escena Chuy Lizarraga y El Coyote. Esta combinación de talento promete una velada inolvidable para los miles de asistentes que se congregarán en el malecón para entonar los éxitos de estos artistas.

La logística para este lunes contempla un despliegue de seguridad importante debido a la alta convocatoria que generan figuras como Chuy Lizarraga e El Coyote.

Lee más: Coronan a Ana Sofía I como reina del Carnaval de La Paz 2026

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/