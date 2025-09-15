Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 14 de Septiembre, 2025
Seguridad

“El Coyote” y tres miembros de Los Zetas son condenados a 150 y 175 años de prisión

Dictaron condenas de más de un siglo de prisión contra cuatro integrantes de Los Zetas por el secuestro de ocho personas en Tamaulipas.
Andrea Villarreal
14 septiembre, 2025
Foto: Pexels

Cuatro integrantes de Los Zetas fueron condenados a penas de 150 y 175 años de cárcel por el secuestro de ocho personas en Tamaulipas.  Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los condenados son Ricardo Román Palomo Rincones, alias “El Coyote”; José Heder Ruíz Balero; Lorenzo Reyes Requena y Juan Francisco Robles Martínez.

El tribunal impuso 175 años de cárcel a El Coyote y Ruíz Balero, mientras que Reyes Requena y Robles Martínez recibieron 150 años cada uno por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de ocho víctimas.

El operativo que los llevó a prisión

Los cuatro hombres fueron capturados en 2013 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Desde entonces permanecían sujetos a proceso hasta que la justicia dictó sentencia definitiva este 2025. Actualmente cumplen condena en penales federales bajo resguardo.

El historial de “El Coyote”

Además de esta nueva condena, El Coyote ya había recibido en enero de 2025 una sentencia de 82 años de prisión por su participación en la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, uno de los crímenes más graves atribuidos a Los Zetas. Con ambas resoluciones, Palomo Rincones acumula más de 250 años de condena

