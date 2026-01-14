Cozumel en 2025 recibió 1,281 embarcaciones de crucero y entra en nueva fase

Cozumel cerró 2025 como uno de los grandes ganadores del turismo de cruceros en el Caribe, al consolidar cifras que reafirman su peso estratégico en las rutas marítimas internacionales y su capacidad para sostener un crecimiento constante en un mercado altamente competitivo.

El balance anual reporta la llegada de 4 millones 732 mil 250 pasajeros a bordo de mil 300 cruceros, un incremento de 2.3 por ciento frente a 2024, cuando se registraron poco más de 4.6 millones de visitantes en mil 281 embarcaciones, una evolución que confirma la estabilidad del destino más allá de fluctuaciones coyunturales.

Leer más: Playa del Carmen abre la puerta a regular Airbnb con enfoque preventivo y sin sanciones inmediatas

Los picos mensuales ofrecen una lectura más contundente del fenómeno. Enero y diciembre se colocaron como los meses de mayor actividad, con 161 y 162 arribos respectivamente, cifras que superaron con claridad los registros del año previo y marcaron máximos históricos para temporadas tradicionalmente consideradas de alta demanda.

La preferencia de las grandes navieras quedó reflejada en la incorporación de 11 nuevos cruceros que no tenían a Cozumel en su programación regular, un movimiento poco común en un mercado donde los itinerarios suelen definirse con años de anticipación y bajo estrictos criterios de rentabilidad.

Leer más: Quintana Roo frena la prisa hotelera y plantea mejorar la experiencia turística antes de crecer

Entre los arribos más relevantes destacan embarcaciones de gran escala como el Star of the Seas, el Allure of the Seas y el MSC World America, algunos de ellos en viajes inaugurales hacia el Caribe mexicano, lo que refuerza el posicionamiento de la isla como puerto clave para nuevas apuestas de la industria.

El atractivo de Cozumel sigue anclado en su combinación de infraestructura portuaria eficiente, conectividad logística y un entorno natural privilegiado, encabezado por arrecifes de coral reconocidos a nivel mundial, que mantienen a la isla como un referente para el turismo de experiencias vinculadas al mar y la biodiversidad.

Este crecimiento también ocurre en un contexto de debate público sobre el futuro del desarrollo turístico en la isla, particularmente a raíz del proyecto Royal Beach Club Cozumel impulsado por Royal Caribbean, cuya construcción está prevista para concluir en 2026.

Leer más: Trump vuelve a presionar por Groenlandia y coloca a la OTAN en el centro de su estrategia de seguridad

Aunque en redes sociales surgieron inquietudes sobre una posible privatización de playas, la documentación ambiental del proyecto descarta esa posibilidad, subrayando que el acceso público no será restringido, un punto clave en una comunidad históricamente sensible a los impactos del turismo masivo.

El cierre de 2025 confirma que Cozumel no solo mantiene su lugar en los itinerarios globales, sino que amplía su presencia en un sector donde cada escala se disputa con rigor, consolidando un modelo que combina volumen, diversificación de navieras y atractivo natural.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO