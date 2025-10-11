Cozumel recibió por primera vez al crucero Norwegian Aqua

El Norwegian Aqua, el nuevo orgullo de la naviera Norwegian Cruise Line, realizó este viernes su primera escala en Cozumel, marcando un nuevo capítulo para la industria de cruceros en el Caribe mexicano. El arribo del moderno buque al muelle Punta Langosta trajo consigo a más de cinco mil personas entre pasajeros y tripulantes, consolidando a la isla como uno de los puertos turísticos más competitivos y preferidos de la región.

Autoridades estatales y municipales encabezaron la ceremonia de bienvenida al crucero Norwegian Aqua, destacando su relevancia económica y simbólica para el destino. “Este tipo de llegadas reafirman el liderazgo de Cozumel en el Caribe y fortalecen la derrama económica que genera la industria de cruceros”, señaló Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Cozumel, durante el acto protocolario.

El Norwegian Aqua, puesto en servicio en abril de 2025, pertenece a la nueva clase Prima Plus, una evolución de los barcos Prima y Viva, con innovaciones tecnológicas, eficiencia energética y un diseño pensado para ofrecer experiencias marítimas de lujo. Con 3 mil 571 pasajeros y 1.597 tripulantes, el navío alcanza una capacidad total de 5 mil 168 personas a bordo, y se distingue por contar con atracciones inéditas en altamar, como el Aqua Slidecoaster, la primera combinación entre montaña rusa y tobogán acuático en el mar.

Proveniente de Orlando, el itinerario del Norwegian Aqua incluye escalas en Great Stirrup Cay, Falmouth (Jamaica) y George Town (Gran Caimán), con Cozumel como parada central dentro de su ruta caribeña. Su llegada no solo refuerza la conectividad marítima de Quintana Roo, sino que también impulsa la reactivación del turismo internacional que mantiene a la isla como referente en el mercado de cruceros de lujo.

El evento se llevó a cabo en un ambiente festivo, con música regional y la presencia del capitán del barco junto a su equipo de oficiales. Las autoridades locales destacaron la importancia de recibir embarcaciones de nueva generación que sitúan a Cozumel en la misma categoría que destinos portuarios de clase mundial. La llegada del Norwegian Aqua se suma a una serie de arribos históricos que consolidan el 2025 como un año récord en materia de turismo marítimo.

Cozumel había alcanzado ya un hito reciente con la visita del Star of the Seas, el barco de pasajeros más grande del mundo, que atracó en septiembre con más de seis mil pasajeros. La incorporación del Norwegian Aqua a la lista de cruceros que visitan la isla confirma la tendencia de crecimiento constante en el arribo de embarcaciones de gran escala, un fenómeno que eleva la competitividad del puerto frente a otros destinos caribeños como Nassau o Roatán.

Con infraestructura portuaria de primer nivel y una oferta turística diversificada, Cozumel continúa posicionándose como uno de los destinos más sólidos de México para el turismo de cruceros. La primera visita del Norwegian Aqua simboliza no solo una parada más en su itinerario, sino también un reconocimiento internacional al papel de la isla como motor económico y vitrina del turismo náutico en el Caribe.

