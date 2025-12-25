El equipo de trabajo de CPS Media te desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026

El 2025 está llegando a su recta final y en CPS Media queremos hacer una pausa para agradecerte por acompañarnos un año más. Cada transmisión, cada noticia y cada historia ha sido posible gracias a la confianza de quienes nos escuchan y nos ven todos los días.

Desde la cabina, las cámaras y los micrófonos, nuestro equipo de locutores y conductores se reúne para compartirte sus mejores deseos en estas fiestas navideñas, así como para el año nuevo que está por iniciar.

LEER MÁS: Advierten multas por posadas navideñas que incumplan requisito obligatorio

Con este mensaje despedimos el 2025, un año de retos, aprendizajes y momentos compartidos, y le damos la bienvenida al 2026 con la esperanza de seguir caminando juntos. Que no falte la salud, el trabajo, la unión familiar y, sobre todo, las ganas de seguir informándonos y acompañándonos. En CPS Media esperamos seguir contando contigo el próximo año, como siempre, cerca de ti.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.