CPS Media entrega juguetes en la colonia Laguna Azul de La Paz (VIDEO)

La mañana de este 24 de diciembre, CPS Media y Radiante FM realizaran la entrega de juguetes a niñas y niños de la colonia Laguna Azul, en La Paz, BCS, como parte de una actividad solidaria previa a la celebración navideña.

La distribución comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana en el kiosco de la colonia, donde familias acudieron para recibir los obsequios reunidos gracias a una iniciativa comunitaria con causa social.

Los juguetes entregados fueron recabados durante el evento de lucha libre con causa Luchando por una Sonrisa, realizado el pasado 13 de diciembre en la ciudad de La Paz, con la participación de asistentes que contribuyeron a la colecta.

En la jornada participaron Locutores y conductores de CPS Media, entre ellos Pako Díaz, Carlos Alonso, Iván Castañón, así como Joaquín Sánchez y Francisco Butterfield, quienes encabezaron la entrega directa a las y los menores.

La actividad formó parte de los esfuerzos de Radiante FM y CPS Media por impulsar acciones comunitarias en fechas significativas, reforzando el compromiso social a través de iniciativas que buscan llevar alegría a la niñez de BCS mediante la entrega de juguetes.

