CPS Media y Saint Luke’s entregan donativos a adultos mayores de Los Cabos

CPS Media y Saint Luke’s Hospitals realizaron la entrega de los donativos reunidos en la tercera edición de su carrera con causa, cuya finalidad fue apoyar a la Casa de Día, Casa de la Alegría y a personas adultas mayores del municipio, un sector que diariamente encuentra en estos espacios acompañamiento, cuidados y dignidad.

En el caso de la Casa de Día municipal, actualmente atiende a alrededor de 250 personas adultas mayores, quienes reciben apoyo en sus necesidades básicas y un lugar seguro donde convivir. Durante la entrega, Lizeth Guillen, coordinadora municipal de Casa de Día, y Cristina Castro, coordinadora del área del Adulto Mayor del DIF, agradecieron profundamente a la ciudadanía y a todas las personas que hicieron posible esta colecta.

“Primero que nada un agradecimiento a toda la gente que se sumó, a su público Radiante, a los organizadores por supuesto, a CPS Media, TV Mar, a Saint Luke’s Hospitals y por supuesto a todos los patrocinadores que hay detrás, haciendo un éxito con todo este donativo que hay. Es uno de los más importantes que tenemos para el sustento prácticamente del año para ambas casas de día. Y ahora, sumando este éxito y la aportación año con año que va sumándose gente, la verdad es que tenemos la fortuna de compartir con el área de adulto mayor”,, expresó Lizeth Guillen, coordinadora municipal Casa de Día. “Por parte de nuestra coordinación se brindan apoyos asistenciales, y esta es una oportunidad para llegar a mayor población adulto mayor, tanto aquí en San José del Cabo como en las delegaciones. De esta manera nosotros podemos tener un mayor alcance. Agradecemos mucho a todas las personas que se sumaron para poder tener este apoyo y tener el beneficio para nuestras personas adultas mayores”, subrayó Cristina Castro, coordinadora área Adulto Mayor DIF.

La vocación social también se reflejó desde el lado de los organizadores. Saint Luke’s Hospitals reafirmó su compromiso con esta carrera con causa, que ya forma parte de su identidad institucional y comunitaria.

“Para Saint Luke’s significa mucho. Nos encanta apoyar todo lo que son las causas nobles, sobre todo, y más que nada ahorita que es para nuestros abuelitos, es algo muy significativo. Nos encanta estar siempre apoyando el deporte (…) de verdad les queremos dar muchas gracias por apoyar a todos los participantes y los esperamos en una cuarta edición en el 2026”, indicó Sherlyn de León, auxiliar de Diseño y Marketing en Saint Luke’s Hospitals.

Gracias a las y los corredores, patrocinadores y familias que participaron, se recolectaron pañales para adultos, artículos de higiene personal, materiales de curación y productos de limpieza. Todo ello será destinado directamente a las necesidades específicas de las personas mayores que acuden diariamente a las Casas de Día.

Para CPS Media, este esfuerzo se ha convertido en una tradición que honra el espíritu comunitario de Los Cabos. Amparo García, directora regional, celebró el entusiasmo creciente alrededor de esta carrera con causa.

“La verdad es que, muy contenta de formar parte de la organización de esta tercera carrera con causa de CPS Media y hospital Saint Luke’s, un agradecimiento total. Sinceramente estamos muy comprometidos como empresa aquí en Los Cabos para seguir apoyando no solamente a la casa del abuelo en esta ocasión, sino a tantas asociaciones que tenemos aquí y que necesitan del apoyo de nuestra gente”, reiteró Amparo García, directora regional de CPS Media en Los Cabos.

Con tres ediciones ya consolidadas, la Carrera con Causa CPS Media – Saint Luke’s Hospitals demuestra que el deporte puede mover mucho más que cuerpos: también mueve corazones. Y el principal resultado está ahí, en cada abuelita y abuelito que recibirá estos insumos con la tranquilidad de saber que su comunidad los respalda.